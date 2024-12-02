شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 استقرارًا في بداية تعاملات اليوم بعد انخفاضه يوم أمس في أول يوم عمل للبنوك.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية وفقًا لأحدث البيانات المعلنة:

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 49.55 جنيه

سعر البيع: 49.65 جنيه

بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 49.53 جنيه

سعر البيع: 49.63 جنيه

البنك الأهلي:

سعر الشراء: 49.53 جنيه

سعر البيع: 49.63 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 49.53 جنيه

سعر البيع: 49.63 جنيه

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 49.53 جنيه

سعر البيع: 49.63 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 49.53 جنيه

سعر البيع: 49.63 جنيه

التوقعات المستقبلية لسعر الدولار

بعد الاستقرار الذي شهدته أسعار الدولار اليوم، يترقب الكثيرون ما إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل الحديث عن زيادة محتملة قد تصل إلى 40% في بعض التوقعات.

إذا كنت تتابع تحركات سعر الدولار في مصر، يجب عليك مراقبة الأخبار الاقتصادية والتقارير المالية الرسمية للحصول على أحدث المعلومات حول قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري.

تظل أسعار الدولار في البنوك عرضة للتغيير حسب السوق والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.