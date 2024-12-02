خطر كبير.. خبير تكنولوجي يحذر من استخدام شبكات الواي فاي في الأماكن العامة

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر محمد محسن مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الالكترونية، من استخدام شبكات "الواي فاي" في الأماكن العامة، لكونها غير آمنة وهو ما يظهر عبر رسالة بالهاتف، إلا أن الأشخاص لا يبالون لهذه الرسالة ويستخدمون الخدمة على أي حال.

txt

خبير: شريحة eSIM تطور طبيعي للشرائح المتعارف عليها ولها عدة مزايا

txt

الأرصاد: الأجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع

وأضاف الخبير التكنولوجي، خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن استخدام "واي فاي" عشوائي، يشكل خطورة على الهواتف، بينما يتطلب الأمر استخدام تطبيقات آمنة.

وأوضح أنه من الضروري تطبيقات آمنة يتم شرائها وليست مجانية، لتأمين الأجهزة إلى حدٍ ما، متابعًا أن استخدام الشبكات العامة خطر كبير للغاية حتى في التسويق.

وطالب مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الالكترونية، بضرورة عدم توصيل الهاتف بشبكة عامة في حالة التسوق من خلال البطاقات البنكية وهو ما يعرضها للاختراق والسرقة.

شبكات الواي فاي الجرائم الالكترونية صباح البلد

مواد متعلقة

خبير: شريحة eSIM تطور طبيعي للشرائح المتعارف عليها ولها عدة مزايا

الأرصاد: الأجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع

بعد عودة الكهربا| عمرو أديب: "معبد دندرة وهو منور كوكب تاني"

مصطفى الفقي: أحداث سوريا جزء من مخطط خطير تدخل فيه تركيا وأمريكا وإسرائيل

عمرو أديب يكشف حقيقة فرض رسوم على المصريين في الخارج
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

شيرين رضا تتصدر التريند.. فما القصة؟

محاكمة المتهم بتصوير زميلاته داخل محل بالشيخ زايد| اليوم

ليفربول يسعى لإحكام قبضته على القمة ومواجهة كلاسيكية بين أرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير خارجية البرازيل

كريم رمزي يعلق على أداء كهربا أمام البنك الأهلي.. ومفاجأة بشأن الصفقات الجديدة

خبير: شريحة eSIM تطور طبيعي للشرائح المتعارف عليها ولها عدة مزايا

سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 2 ديسمبر 2024 - استقرار بعد الارتفاع الأخير