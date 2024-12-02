خطر كبير.. خبير تكنولوجي يحذر من استخدام شبكات الواي فاي في الأماكن العامة

حذر محمد محسن مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الالكترونية، من استخدام شبكات "الواي فاي" في الأماكن العامة، لكونها غير آمنة وهو ما يظهر عبر رسالة بالهاتف، إلا أن الأشخاص لا يبالون لهذه الرسالة ويستخدمون الخدمة على أي حال.

وأضاف الخبير التكنولوجي، خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن استخدام "واي فاي" عشوائي، يشكل خطورة على الهواتف، بينما يتطلب الأمر استخدام تطبيقات آمنة.

وأوضح أنه من الضروري تطبيقات آمنة يتم شرائها وليست مجانية، لتأمين الأجهزة إلى حدٍ ما، متابعًا أن استخدام الشبكات العامة خطر كبير للغاية حتى في التسويق.

وطالب مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الالكترونية، بضرورة عدم توصيل الهاتف بشبكة عامة في حالة التسوق من خلال البطاقات البنكية وهو ما يعرضها للاختراق والسرقة.