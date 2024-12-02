محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير منطقة حوض 18 بمدينة الأقصر

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 


قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال المشروعات الخدمية داخل مدينة الأقصر، ضمن جولاته الميدانية المستمرة بالمحافظة، حيث تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة حوض 18 بحي جنوب بمدينة الأقصر، وبرفقته الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ. 


وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد أعمال تطوير شارع النيابة الإدارية (شارع العشرين) بمنطقة حوض 18، بطول 500 متر وعرض 20 متر، والذي يربط بين شارع التلفزيون وطريق العوامية ـ الجولي فيل، حيث يجري الانتهاء من استكمال أعمال المرافق تمهيدا للبدء في أعمال ورصف الطريق.
كما تفقد المحافظ أعمال فتح وتمهيد عدد 2 شارع يربطان بين منطقة حوض الـ18 وشارع التلفزيون وهما شارعي الـ16 وشارع البركة بطول 250 متر لكل شارع، كما وجه المحافظ خلال الجولة باستكمال فتح شارع الـ15 بمنطقة حوض 18 الذي يصل حتى منطقة نادي الأقصر الرياضي "الشعب"، كما وجه بفتح وتمهيد ورمي طبقة الأساس بكافة الشوارع الخالية من المعوقات بحوض الـ18.


وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم موجها بالاستجابة الفورية لتلك المطالب، كما تقدم عدد من المواطنين خلال الجولة بالشكر للسيد المحافظ على جهوده في فتح وتمهيد الشوارع بمنطقة حوض 18، مؤكدين أن ذلك سيساهم في التسهيل عليهم والارتقاء بمظهر المنطقة.
رافق المحافظ خلال الجولة، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

IMG-20241202-WA0023
IMG-20241202-WA0023
IMG-20241202-WA0024
IMG-20241202-WA0024
IMG-20241202-WA0025
IMG-20241202-WA0025
IMG-20241202-WA0022
IMG-20241202-WA0022
IMG-20241202-WA0028
IMG-20241202-WA0028
IMG-20241202-WA0020
IMG-20241202-WA0020
IMG-20241202-WA0029
IMG-20241202-WA0029
IMG-20241202-WA0030
IMG-20241202-WA0030
محافظة الأقصر الاقصر جولته تفقدية استكمال أعمال المرافق أعمال التطوير المشروعات الخدمية جولة محافظ الأقصر ديوان عام المحافظة محافظ الأقصر

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمعبد إسنا

محافظ الأقصر يفتتح فعاليات مهرجان المرأة الصعيدية بإسنا للحرف البيئية والمشغولات اليدوية

"بداية" جامعة الأقصر تنظم قافلة تبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى الأورام

تعليم الأقصر تستهدف 86898 طالب ومعلم بفعاليات " بداية"

صور.. ختام القافلة الطبية بالكشف على ٨٢٠ مواطنا بالزينية بالأقصر

وكيلا صحة والشباب بالأقصر يفتتحان معرض نادي المرأة لتفعيل الدور المجتمعى

سيامة 2 رهبان جدد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون جنوب الأقصر.. صور

مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر يوقع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الأوروبية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

نجم الأهلي: لا نريد أن نعامل الشناوي معاملة شيكابالا في الزمالك

موعد مباراة الأهلي السعودي ضد استقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

معلق مباراة أهلي جدة ضد استقلال طهران اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه (63) فردا

(جولة الفجر الرياضي).. فليك في مواجهة الحقيقة: هل انقلبت خططه على برشلونة؟

لبنان: معاناة مستمرة وسط صمت حزب الله

أسعار تذاكر حفل إليسا في قبرص.. تفاصيل