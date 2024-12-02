مواعيد امتحانات نصف العام 2024-2025 وإجازة منتصف العام

يبحث الطلاب حاليًا عن مواعيد امتحانات نصف العام 2024 التي تقترب، بالتزامن مع انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لهذا العام.

وينتظر الطلاب مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 في يناير المقبل، بالإضافة إلى مواعيد إجازة منتصف العام التي تعد فرصة للراحة والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات نصف العام 2024

وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية في يناير 2025، تحديدًا خلال الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025.

وتختلف مواعيد امتحانات النقل بين المراحل الدراسية، كما يلي:

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام:

تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، وتنتهي في 16 يناير 2025. تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، تليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي:

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 1 حتى 16 يناير 2025.

امتحانات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي:

تبدأ امتحانات النقل في المرحلة الابتدائية من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي في الفترة نفسها من 1 حتى 16 يناير 2025.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية:

امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025.

مواد خارج المجموع وجدول خاص:

من المقرر أن تُعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع في المدارس الرسمية لغات والخاصة، وكذلك المواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، قبل بدء الامتحانات الأساسية للحد من الضغط على الطلاب.

إجراءات تنظيم الامتحانات:

تتبع الوزارة إجراءات صارمة لضمان سير الامتحانات بانتظام ودقة، مع التأكيد على الآتي:

الامتحانات تُعد جزءًا من أيام الدراسة الفعلية.

احتسابها ضمن نسبة الحضور القانونية.

ضمان سرية الأسئلة ومنع تسريبات الامتحانات.

مراعاة الأعياد الدينية لتوفير بيئة مناسبة لجميع الطلاب.

ومن الجدير بالذكر أنه لن تُعقد الامتحانات في أيام أعياد الإخوة المسيحيين، والتي هي أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025، وذلك احترامًا للمناسبات الدينية.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025، وهو ما يُعطي الطلاب فرصة للراحة والتحضير للفصل الدراسي الثاني.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025: