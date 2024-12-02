محافظ أسيوط إستمرار أعمال الحفر والردم تمهيدًا لرصف طريق دير القصير شرق النيل



قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إن أعمال الحفر والردم بطريق دير القصير بمركز القوصية تتم على قدم وساق والذى يربط بين قرى شرق النيل لمركزي القوصية وديروط تمهيدًا لرصفه بطول 5 كم بتكلفة 30 مليون جنية وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2024/2025 باعتماد مالي 30 مليون جنيه ويأتي هذا في إطار رؤية المحافظة لتكوين شبكات من الطرق التي تربط بين القرى وبعضها وتساهم في رفع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتيسير عليهم وتخدم على فرص الإستثمارات المختلفة بشتى المجالات لتحقيق خطط التنمية الشاملة المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قد قامت بمتابعة أعمال الحفر والتكسير والتجهيز لبدء الإنشاء لطريق دير القصير شرق النيل والذى يربط بين محور ديروط شمالًا حتى مدرسة دير القصير شرق النيل جنوبًا بطول 5 كم وبالتنسيق مع حسين النمر رئيس الوحدة المحلية بفزارة وعلى ناجح مدير التخطيط بالوحدة والمهندس محمد عبدالناصر مندوب مديرية الطرق والمشرف عليها ومندوب المكتب الهندسي للمقاولات لتنفيذ المشروع المهندس محمود لطفى مضيفًا أن الطريق الجديد يهدف إلى تسهيل حركة التنقل بين القرى الشرقية بمركزي ديروط والقوصية مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد، كما يدعم المشروع توجه المحافظة نحو جذب الإستثمارات في مختلف المجالات، بما يعزز التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح أبو النصر أن تنفيذ المشروع يتم على مراحل تحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح مدير مديرية الطرق بأسيوط ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال وتسليم المشروع حسب البرنامج الزمنى المقدم من مديرية الطرق والنقل في منتصف شهر يناير من العام المقبل 2025