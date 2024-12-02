سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: استقرار أسعار الذهب في أسواق الصاغة

يشهد سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار لليوم الثالث على التوالي، حيث بقيت أسعار الذهب ثابتة في أسواق الصاغة المحلية والعالمية.

ويرتبط هذا الاستقرار في الأسعار بعودة بورصة الذهب للعمل بعد فترة من التذبذب، بينما شهد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا محليًا ارتفاعًا طفيفًا بلغ 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم 2 ديسمبر 2024 في مصر

سعر الذهب عيار 24:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4217.24 جنيه للجرام، حيث استقر في أسواق الصاغة المحلية، ويُعد من العيارات الأكثر تداولًا بين المستثمرين.

سعر الذهب عيار 21:

حافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره عند 3690 جنيهًا للجرام، ما يجعله الخيار المفضل للعديد من المواطنين المصريين.

سعر الذهب عيار 18:

سجل الذهب عيار 18 اليوم سعرًا قدره 3162.86 جنيه للجرام، وهو خيار شعبي بين من يرغبون في شراء الذهب بأسعار أقل.

سعر الجنيه الذهب:

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 29520 جنيهًا، مما يعكس استقرار أسعار المعدن الأصفر في مصر.

سعر الذهب عالميًا اليوم 2 ديسمبر 2024

على المستوى العالمي، سجل الذهب استقرارًا في المعاملات الفورية عند 2658 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مما يعكس هدوءًا في أسواق الذهب الدولية مقارنة ببعض التغيرات السابقة.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب