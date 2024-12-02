محافظ أسيوط: تنظيم قافلة طبية بمدرسة مهرات خلاف الإعدادية بنات بمركز القوصية



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالقرى والمراكز لتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الأنشطة التوعوية المختلفة وكافة الخدمات في مختلف المجالات بطريقة تكاملية تساهم في تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم ضمن خطة الدولة لبناء مجتمع متقدم وواعي يشارك في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم وتنفيذ المزيد من الفعاليات التي تساهم في وصول الخدمات المختلفة للمواطنين بالأماكن البعيدة

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية بمدرسة مهراتخلاف الإعدادية بنات بمركز القوصية بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة أسيوط ومديرية الصحة بأسيوط وذلك بمتابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز لأعمال القافلة والكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان بمشاركة الدكتور مينا مندوب مؤسسة حياة كريمة والدكتور خالد عبدالعال مدير الادارة الصحية بالقوصية لافتًا إلى تغطية خدمات القافلة الطبية مجموعة واسعة من التخصصات بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض إلى جانب عدة تخصصات مختلفة تشمل (الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، الصدرية،والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأمراض المزمنة) بالإضافة إلى خدمات التحاليل، والفحوصات المعملية،والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة الموجودة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لكافة التخصصات الموجودة بالقافلة