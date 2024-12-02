مدرب إنبي يحسم موقف زياد كمال من الرحيل عن الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حسم سيد ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  إنبي، موقف النادي من عودة زياد كمال لاعب فريق الزمالك المعار من النادي البترولي مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال قطع الفارس الأبيض الإعارة.

مدرب إنبي يحسم موقف زياد كمال من الرحيل عن الزمالك

وقال سيد ياسين، في تصريحات له عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " زياد كمال لاعب جيد ونجم كبير وقيمة فنية مميزة بالطبع بالنسبة لنا، إلا أننا نعتمد في الوقت الحالي على لاعبين شباب ويأدون بشكل جيد، ومنهم لاعبين مواليد 2001 و2005".

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وأتم ياسين تصريحاته: "بالتأكيد أتمنى عودة زياد كمال لأنه لاعب مميز، وسيكون مفيد لنا وأيضا أتمنى يحصل على فرصة أولًا في الزمالك وأتمنى له كل التوفيق"
 

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