أنشيلوتي: فزنا بجدارة على خيتافي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على خيتافي 2 / صفر أمس الأحد في الدوري الإسباني.

أنشيلوتي: فزنا بجدارة على خيتافي

وقال أنشيلوتي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التي نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: "أرى الفريق جيدا، في حالة تركيز وتوازن وسلوك جيد. سيطرنا على المباراة بشكل جيد وفزنا بجدارة. من الطبيعي أن نشهد تراجعا بعد الدقيقة 75 لأننا واجهنا عدة مواجهات فردية ولعبنا مباراة مساء الأربعاء ووصلنا إلى بيوتنا في السادسة صباحا من يوم الخميس".

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وأضاف: "على الرغم من الصعوبات الكثيرة والإصابات الكثيرة، إلا أننا هنا ونقاتل بقوة. أشعر بالثقة لأننا استعدنا أسلوبنا والتركيز وروح الفريق. بالتدريج، سنحل المشكلات. وفي تلك الأثناء، سنواصل القتال".

وعن عودة الفرنسي كيليان مابي للتهديف، قال أنشيلوتي:" لعب بشكل جيد للغاية. كان خطرا، كما هو الحال دائما، وسجل هدفا مهما في المباراة. ابتكر الفرص وكان نشطا للغاية، وهذا ما نريده منه. لقد سجل هدفًا رائعًا نفذه بشكل رائع وقدم مباراة رائعة. يفهم المشجعون الفريق واللاعبين أكثر من أي شخص آخر. كان بإمكان مبابي أن يقدم أداء أفضل أمام ليفربول وقد دعموه، وهذا أمر عادل".

وعن أسباب تغييره لبيلينجهام في نهاية الشوط الأول، قال:"كان لديه مشكلة في رقبته ولم يتمكن من مواصلة اللعب".

وعن عودة رودريجو بعد شفائه من الإصابة، قال المدير الفني:"نحن جميعا نركز على الفوز بالمباريات. بالنسبة للمهاجم، تسجيل الهدف أكثر أهمية بالنسبة له من لاعب خط الوسط أو الظهير. عاد رودريجو بعد الإصابة ولم يكن في مستواه الأمثل. لعب بشكل جيد للغاية خلال الساعة التي قضاها وسيكون جاهزا للتسجيل في المباراة التالية".

 

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