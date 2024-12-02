محافظ أسيوط: إزالة فورية لحالتي مخالفة بناء بحي شرق



أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار تنفيذ إزالة أي محاولات للشروع في البناء المخالف بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية كـ (رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مشيرًا إلى نشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لحى شرق مدينة أسيوط بقيادة أحمد ثابت رئيس الحي قامت بتنفيذ إزالة فورية بفك شدة خشبية لسقف السادس علوي بشارع النميس فوق مكتبة نوفل كما تم تنفيذ إزالة أبواب حديدية لغرض تحويل وحدة سكنية إلي تجاري بشارع توفيق دوس ومصادرة الأعمال المخالفة خلال حملة بإشراف عاصم إبراهيم نائب رئيس الحى وبمشاركة مسئولي الإشغالات بالحي ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف دون رخصة مشيرًا إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة