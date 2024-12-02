صادر ضده أحكام.. أقوال الممثل الشاب بحوزته هيروين بالطالبية

حوادث
الممثل المضبوط
الممثل المضبوط

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع ممثل شاب ويدعى "هيثم.م" بعدما ضبط بحوزته هيروين داخل شقته في الطالبية

أقوال ممثل شاب

وكشفت التحقيقات، أن الممثل مطلوب لتنفيذ حكم قضائي سابق، فيما انكر حيازته للهيروين،"مش بتوعي"

القبض على الممثل

تمكنت الأجهزة الامنية، القبض على ممثل شاب ويدعى "هيثم.م" مطلوب ضبطه على ذمة قضية مخدرات بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وافادت التحريات، أن المثل صادر ضده أحكام قضائية

بالعرض على العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركةاستهدفت مسكن الممثل، وأمكن ضبطه وبحيازته تذاكر هيروين واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.

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