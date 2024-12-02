محافظة الجيزة: توقيع الكشف على ١٩٤٠ مواطن ضمن القافلة علاجية تنموية شاملة بالواحات البحرية

أخبار مصر
قافلة طبية
قافلة طبية

علي مدار يومين 
 بالتعاون مع جامعة الأزهر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات والقوافل العلاجية والتوعوية بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030. 
تصريحات محافظ الجيزة عقب اطلاعه علي نتائج القافلة العلاجية الشاملة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي التي تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة الأزهر التي أستمرت مدار يومين وذلك لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة لأهالي الواحات البحرية والمناطق النائية.
وأشار محافظ الجيزة أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي علي ١٩٤٠ مواطن وصرف الأدوية بالمجان والتي شملت تخصصات ( الاسنان، الجراحة، الرمد، النساء، جراحة المناظير، القلب، الانف والاذن، الباطنة) مع تقديم العلاج المجاني، بالإضافة توفير اللقاحات والامصال للماشية وإجراء الكشف البيطري كخدمة للمربين بمركز الواحات البحرية.
لافتآ أن القافلة العلاجية نفذت ٧٨ عملية جراحية متنوعة ما بين " استئصال اللوز وجراحة عامة ورمد، وجاري عمل الإجراءات اللازمة لإجراء  ٧٠ عملية مياه بيضاء بالعين لحالات اخري إلي جانب تحويل ١١٢ حالة لمستشفي الزهراء الجامعي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والتي  تستدعي تدخلات جراحية وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الدور الذي تقوم به مؤسسة الازهر تحت قيادة فضيلة الأمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتعاون مع محافظة الجيزة سواء في تنظيم القوافل الدينية الدعوية التي تقوم بتجديد الخطاب الدينى  ونشر صحيح الدين أو القوافل الطبية والتنموية الشاملة التي تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.
لافتا ان سيتم تنظيم العديد من القوافل العلاجية والتنموية الشاملة خلال المرحلة المقبلة لتغطية كافة قطاعات المحافظة علي ان تكون الأولوية للمناطق الاولي بالرعاية.

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