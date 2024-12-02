محافظ أسيوط يوجه بحملات النظافة والإستفادة من الأراضي غير المستغلة

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 


أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار تنظيم حملات النظافة ورفع  تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني من منطقة وابور النور بمدينة أبوتيج لليوم الثالث على التوالي ودق ماسورة مياة جوفيه لري الأرض بوابور النور وجعلها مساحه خضراء ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من اعمال النظافة المختلفة بصورها كافة خاصة الموجودة بمداخل القرى حيث تم رفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني من منطقة وابور النور بمدينة أبوتيج فضلًا عن دق ماسورة مياة جوفيه لري تلك المساحة غير المستغلة تمهيدًا لزراعتها وجعلها مساحه خضراء وذلك تحت إشراف ومتابعة طلعت بدوي نائب رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات ومسؤول الحملة الميكانيكية ومشاركة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج ومعدات الوحدات القروية مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

كان محافظ أسيوط قد وجه ـ في وقت سابق ـ برفع تلك المخلفات بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية للمركز ووحدة مشروع الإنقاذ السريع التابع للمحافظة ودراسة الإستفادة من أماكن وقطع أرض فضاء غير مستغلة بمدينة أبوتيج تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج خلال جولته الميدانية ضمن الجهود المبذولة للمحافظة لتعظيم الموارد والإستفادة من تلك الأماكن والأصول المملوكة والمتاحة لدينا في تنمية الموارد الذاتية للمركز وزيادة العوائد الإقتصادية

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