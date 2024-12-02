محافظ أسيوط: إستمرار صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بمركز الغنايم



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء والمدن والقرى ومداخلهم وخاصة المحيطة بالمدارس والمصالح الحكومية وذلك ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود يس رئيس المركز نفذت أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب الكشافات بدل التالفة وإصلاح المعطلة وسنفرة الأسلاك وتغيير المتهالك منها والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بالطريق الدائري المؤدي إلى قرية العامرى وطريق البور والرزقة من أولاد بكر حتى كوبري أولاد عمار مع مراعاة الإلتزام بإجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء وتحت إشراف قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة