«دور الرياضة في الصحة النفسية وأثرها على طلاب المعاهد الأزهرية» ندوة تثقيفية بمعهد بنين مطروح النموذجي

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طلاب معهد مطروح الأزهري
طلاب معهد مطروح الأزهري

 

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين،  ندوة تثقيفية لطلاب معهد بنين النموذجي، بعنوان«دور الرياضة في الصحة النفسية وأثرها على طلاب المعاهد الأزهرية»، والتي نظمتها إدارة الخطة والمنهج بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بمنطقة مطروح الأزهرية، وذلك ضمن سلسلة البرامج التوعوية والتثقيفية التي اطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، في إطار فعاليات مبادرة بداية الرئاسية، تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وذلك بحضور  الشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير إدارة التعليم الثانوي، الأستاذة عائشة خليل، مدير إدارة الخطة والمنهج، الأستاذ السيد عثمان، مدير إدارة التعليم النموذجي، الأستاذة إلهام جلال، مسئول العلاقات العامه والإعلام.

تهدف الندوة توضيح أهمية ممارسة الرياضة وآثارها الإيجابية في معالجة وتصحيح المشاكل والضغوطات النفسية وتعزيز الثقة بالنفس لدى طلاب المعاهد الأزهرية.

وتناولت الندوة التي ألقاها الدكتور طارق عبد الفتاح، مدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين، محورين الأول تطرق فيه إلى دور الرياضة في تخفيف الاضطرابات النفسية ومشاكلها، فيما تناول  المحور الثاني ضرورة تهيئة الطلاب نفسيا وطرق تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي عن طريق الأنشطة الرياضية والصحة البدنية، خاصة لدى الفئات المعرضة للصدمات والحرمان الإجتماعي.

الإدارة المركزية البرامج التوعوية الشيخ عبد الرازق الباجورى العلاقات العامة والإعلام المعاهد الأزهرية تعزيز الصحة النفسية

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