أداء روعة.. الجمهور يشيد بعمرو وهبة في مسلسل "رقم سري"

الفجر الفني
عمرو وهبة
عمرو وهبة

نال الفنان عمرو وهبة على إشادات كبيرة من الجمهور، خلال الفترة الأخيرة، على أداءه في مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والذي يعرض على شاشة قناة "دي إم سي" ومنصة "واتش ات".

 

وأعرب الجمهور عن إعجابه بإتقان عمرو وهبة لدور "وافي"، وجاءت تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالأتي: أداء روعة، عمرو وهبة تحفة، دور مبدع لعمرو وهبة، وغيرها من التعليقات الإيجابية.

 

عمرو وهبة 

 

أبطال مسلسل “رقم سري”

 

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

 


قصة مسلسل “رقم سرى”

 

وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي «المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقش الجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.

مسلسل رقم سري عمرو وهبة الفنانة ياسمين رئيس احمد الرافعي

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