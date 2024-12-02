محافظ الفيوم يتابع الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود وأنشطة المديريات والقطاعات المختلفة، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، خلال الأسبوع الماضي.

ففي إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، نظم فرع ثقافة الفيوم، عدة محاضرات وورش عمل ولقاءات ثقافية، حيث تم تنظيم حوار مفتوح بعنوان "العنف بين الطلاب وكيفية نشر القيم الإيجابية"، وتنظيم احتفالية بمناسبة عيد الطفولة تضمنت محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في الإبداعات المقدمة له"، وورشة رسم، واكتشاف مواهب، وورشة إعادة تدوير، كما تم تنظيم ندوة ببيت ثقافة سنورس "بعنوان الذكاء الاصطناعي والإعلام الجديد"، واحتفالية بمدرسة البنات الابتدائية بأبشواى بمناسبة أعياد الطفولة، تضمنت حوارًا مفتوحًا وورشة فنون تشكيلية، ومسابقات ثقافية.

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب العامة بطامية، احتفالية بأعياد الطفولة، تضمنت عروضًا فنية، وتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة الموهوبين، ونظمت مدرسة الصم والبكم، ومدرسة التربية الفكرية، احتفالات بأعياد الطفولة، ونظمت مدرسة الساحة الإعدادية بنات، محاضرة "بعنوان الإنسان ما بين المظهر والجوهر"، كما تم تنظيم عدة ندوات توعوية، وورشة فنية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية، والجنائية، وديوان عام المحافظة، وذلك بالوحدة المحلية بقرية شكشوك، بمركز ومدينة يوسف الصديق، ومحاضرة بعنوان "التغير الايجابي" بمكتبة الفيوم العامة.

واستمرارًا لمجهودات مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وقيامها بالعديد من الفعاليات، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، استمرت إدارة خدمة المواطنين بالمديرية في استقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، كما قامت إدارة الضمان بتوزيع عدد 450 فيزا تكافل وكرامة جديدة على الإدارات الاجتماعية، وواصلت عملها بملف المساعدات الاستثنائية للمرحلة الثالثة، وقامت إدارة الأسرة والطفولة بالمتابعة الميدانية للحضانات، وكذا متابعة مركز الطفل العامل بجمعية تنمية المجتمع بترسا، حيث يقدم المركز العديد من الأنشطة التربوية والمهارية للطفل العامل، كما قامت إدارة الخدمة العامة بتنظيم ندوة لمكلفات الخدمة العامة حول الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وفي إطار تنفيذ أنشطة البرنامج القومي "مودة" وبالتعاون مع وحدة التضامن بجامعة الفيوم، أقيمت عدة ندوات لطلاب الجامعة، كما قام فريق التدخل السريع بالمديرية بتقديم الدعم اللازم لحالتين من المشردين بالشارع، وقامت جمعية الهلال الأحمر بتدريب الرائدات المجتمعيات على الإسعافات الأولية.

كما استمرت الجمعيات الأهلية في عملها المجتمعي والتكافلي، حيث قدمت جمعية بلال بن رباح العديد من الأنشطة والخدمات لذوي الهمم، كما قامت بتوزيع عدد 50 سماعة أذن، فضلًا عن الكفالات الشهرية للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير وحدة غسيل كلوي، وقامت جمعية ابدأ بنفسك، بالتعاون مع جمعية مصر الخير، بإعداد وجبات مطهية لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى أبشواي المركزي، وقامت مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية، بتنظيم أنشطة وفعاليات لتدريب الطلاب وتنمية مهاراتهم، من خلال الإدارات الفنية بالمديرية، والجمعيات الأهلية، حيث قام طلاب الخدمة الاجتماعية بزيارة الجمعية العلمية للأورام، والتعرف على مجالات الخدمة الاجتماعية التنموية، وقام طلاب الماجستير والدكتوراه بكلية الخدمة الاجتماعية، بزيارة عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالفيوم.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتنفيذ ندوة توعية للسيدات المترددات على القافلة الطبية بقرية الجيلاني مركز أبشواي، وتنفيذ ورشة لتعليم أساسيات السباكة، كما قامت بعقد لقاء توعوي، بالتعاون مع مديرية الرى، بكنيسة مارجرجس بالفيوم، وذلك بحضور 200 شخص من بينهم قيادات الري والكنيسة، بهدف توعية المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها من الإهدار، والحفاظ على المجاري المائية من التلوث، كما تم تنفيذ ندوة توعوية بكلية الخدمة الاجتماعية، حول دور الشباب في نشر الوعي المائي، وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي.

كما نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، حملة لطرق الأبواب بعنوان "من حقك تعيش فى أمان" بقرى مراكز الفيوم، واطسا، وأبشواى، وسنورس، وبلغ عدد المستفيدين ١٣٠٩٥ من السيدات والرجال، كما تم عقد عدد ٨ ندوات بقرى مركزى الفيوم وطامية، بعنوان "مشورة مقابل الزواج" بالتعاون مع الأزهر الشريف، تناولت شرح كيفية اختيار شريك الحياة، وأهمية الولادة والرضاعة الطبيعية، والتغذية السليمة، والتعريف بالإعاقة، وأنواعها وأسبابها، وتعريف الدمج، كما تم عقد ندوتين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بمدرسة الثانوية التجارية بنات، ومدرسة لطيفة سليمان الإعدادية بسنورس، حول المشكلة السكانية، والتعريف بمبادرة بداية، وأشكال العنف، والمشكلة السكانية وآثارها، وندوة بالتعاون مع جامعة الفيوم، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك ضمن فعاليات حملة الـــ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، كما قام الفرع باستخراج ٣٠٠ بطاقة رقم قومي بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتدريب 500 مستفيد على ريادة الأعمال على مدار الأسبوع،كما تم تدريب 120 مستفيد على التثقيف المالي على مدار الأسبوع، وتنظيم جلسات دوار على مدار الأسبوع بالتعاون مع مديرية الأوقاف بقرى مركزي الفيوم، وطامية، استهدفت ٢٥٠٠ سيدة مستفيدة.

فيما قامت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، برصد بعض المشكلات الهامة بمركزي طامية، وأبشواي، ومنها انتشار نسبة الأمية والبطالة، وتم تنظيم عدة ندوات بعنوان "ابدأ مستقبلك" ناقشت أهمية الخروج إلى سوق العمل، وأهمية التعليم، وتم عرض بعض قصص النجاح الملهمة، وفى مركز ومدينة يوسف الصديق، شاركت الوحدة فى مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، بمشاركة بعض السيدات من أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من جهاز دعم المشروعات، كما تم تنظيم ملتقيات وظيفية بالمركز، وتنظيم اليوم الوظيفي بمركز ومدينة أبشواى بالتعاون مع مديريات الصحة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة.

وقامت مبادرة "مدينة آمنة من العنف ضد النساء" بتنظيم ندوة بالتنسيق مع كلٍ من قصر الثقافة، والمركز القومي للبحوث الجنائية والمجتمعية، ومديرية الصحة، بقرية شكشوك مركز ـبشواي، وتنظيم ندوات بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل من قرى مطول مركز اطسا، وقصر الجبالي مركز يوسف الصديق، وكفور النيل مركز الفيوم، وفيديمين مركز سنورس.

واستمرارًا لماتقوم به مديرية الشباب والرياضة من أنشطة وفعاليات بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تم تنظيم ندوة عن "المواطنة والاحترام" وأخرى عن "تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وغرس القيم الأخلاقية بين النشء" بمركز شباب دسيا، ومركز شباب اللاهون، كما تم تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والتنمية البشرية بمراكز شباب محمد أمين والي، وزكي صالح، والريان، بالإضافة لتنظيم نشاط للطلائع في الرياضة البدنية بعدد من شوارع مدينة الفيوم.

وتحقيقًا لمحور بناء الإنسان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية" عقدت مديرية أوقاف الفيوم ـ خلال الأسبوع الماضي ـ عددًا من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية على مستوى كافة الإدارات التابعة، حيث تم عقد مجلسين للإفتاء بمسجد الصعيدي مركز الفيوم، ومسجد الرحمة بالشواشنة، بمشاركة أساتذة من جامعة الأزهر والأوقاف، حول موضوع أحكام الجنائز، كما تم عقد 28 جلسة لدروس الواعظات، و30 درس منهجي بالمساجد الرئيسية بالقرى، في مجالات الفقه والحديث والتفسير والتاريخ الإسلامي والعقيدة، وعدد 2 درس منهجي للواعظات في الفقه، وعدد 4 ندوات علمية حول موضوع "النظافة والطهارة عبادة وسلوك يومي في الإسلام" شملت مناطق بندر الفيوم، وسنورس، والشواشنة، وطامية.

كما شملت الفعاليات عدد 70 ندوة للمنبر الثابت بالتنسيق بين مسئولي الأزهر والأوقاف، ببندر الفيوم، وسنورس، والشواشنة، موضوعها "عناية الإسلام بصحة الحامل"، وتنظيم عدد من الندوات الكبرى ببندر الفيوم، وإطسا، والشواشنة، وسنورس، وطامية، بمشاركة وكيل الوزارة، ومدير الدعوة، وعلى هامش ندوة مسجد النصر بمركز طامية بحضور وكيل الوزارة وعدد من أعضاء مجلس النواب، تم تكريم بعض مديري الإدارات وعدد من العاملين بإدارة طامية، وذلك تقديرًا لجهدهم الملموس وتميزهم الدعوي والإداري، كما تم عقد عدد ٥ ندوات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وعدد 68 ندوة خلال الأسبوع الدعوي، حول "التفكر والتدبر فريضة إسلامية " و"مخاطر الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع"، و"ظاهرة القطيعة بين الإخوة والأخوات وأسبابها وعلاجها"، و"الإنحلال الأخلاقي ومعالجته في ضوء الإسلام".

كما تم عقد مجلس الإقراء بمسجد ناصر الكبير ببندر الفيوم، وتنظيم محاضرة من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وتنظيم 113 ندوة، ومجلس العلم والذكر، وموضوعه "من آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر"، وتنظيم البرنامج التثقيفي للطفل من عمر 4سنوات فأكثر بعدد 460 مسجد، ولقاء الجمعة للأطفال بمسجد الشهيد وليد بمركز الفيوم، ولقاء الصحة الإنجابية بسنورس، كما انطلقت قافلة الجمعة لقرية الإعلام مركز الفيوم، والتي زخرت بعدة فعاليات، شملت لقاء الجمعة للأطفال، ودرس الواعظات، كما انطلقت جلسات الدوار بقرى مركزي الفيوم وطامية، وعقد 20 ندوة مدرسية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمدينة ومركز الفيوم، وفي إطار الدور الدعوي والتثقيفي والمجتمعي الذي تتبناه الوزارة ورؤيتها لعمارة المساجد مبنى ومعنى، تم افتتاح مسجد الرحمن بقصر رشوان، بحضور وكيل وزارة الأوقاف، وأقيم على هامش الافتتاح المقرأة النموذجية للأئمة، ولقاء الجمعة للأطفال، ومقرأة الجمهور، كما تم افتتاح مسجد الرحمة بالعيدية مركز سنورس.

IMG-20241202-WA0099

IMG-20241202-WA0100

IMG-20241202-WA0097

IMG-20241202-WA0098

IMG-20241202-WA0096

IMG-20241202-WA0094

IMG-20241202-WA0093

IMG-20241202-WA0091

IMG-20241202-WA0092

IMG-20241202-WA0090

IMG-20241202-WA0087

IMG-20241202-WA0088

IMG-20241202-WA0084

IMG-20241202-WA0085

IMG-20241202-WA0086

IMG-20241202-WA0082