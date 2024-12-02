لجنة برلمانية تُناقش طلب النائبة أماني الشعولي بالاستغلال السياحي الأمثل لطريق الكباش بالأقصر





ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النوب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، وحضور الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بشأن الإستغلال الأمثل لطريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700 متر، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد مشروع للكشف معالمه وترميمه وتطويره وافتتاحه للزيارة أمام السياح بتكلفة بلغت قرابة 700 مليون جنيه.

وقد أشارت "الشعولي" في طلب الإحاطة إلى ما يعاني منه الطريق التاريخي من انتشار للحشائش وعدم وجود أعمال نظافة بداخله، وعدم الاستغلال الأمثل له في جذب مزيد من السياح.

وكشفت النائبة أماني الشعولي، أن لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، قررت زيارة الأقصر وتفقد طريق الكباش، واتخاذ ما يلزم من توصيات بشأن استغلاله سياحيا بالشكل الأمثل.

وأشارت إلى ان المسئولين بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، أعلنوا خلال مناقشة طلب الإحاطة، عن تفنيذ مشروع لحماية طريق الكباش من مخاطر المياه الجوفية، وإسناد نظافته لشركة متخصصة.

IMG-20241202-WA0040

IMG-20241202-WA0041

IMG-20241202-WA0039

IMG-20241202-WA0038