تشغيل جهاز منظار الجهاز الهضمي بالموجات الصوتية بالمستشفي الجامعي بأزهر أسيوط

كلية الطب بأزهر أسيوط بفرع الجامعة للوجه القبلي تحتفل ببدء تشغيل جهاز منظار الجهاز الهضمي بالموجات الصوتية تبرعا من بيت التمويل الكويتي ومؤسسة مصر الخير، تفعيلا للبروتوكول الموقع مع رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط والدكتور محمد منير وكيل كلية الطب بأسيوط والدكتورة عفاف جوهر رئيس القطاع الصحي بمؤسسة مصر الخير والمهندس محمد فراج مدير مكتب أسيوط بمؤسسة مصر الخير وعمرو جوهري وأحمد سعيد وحسين عبدالحليم ومحمد النوبي ممثلين عن المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة والدكتور شريف مطاوع مدير المستشفى الجامعي بأسيوط والدكتور حمدي محفوظ مدير المستشفى الجامعي الأسبق وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ورحب الدكتور إبراهيم شعلان بالحضور من فرع داخل الجامعة وخارجه، وأوضح أن الجهاز يعد إضافة طبية قوية للمستشفى الجامعي بأسيوط، حيث يعد الأول من نوعه فى صعيد مصر ويحل الكثير من المشاكل الطبية، ويخدم العديد من المرضى من داخل محافظة أسيوط وخارجها.



وأوضحت الدكتورة عفاف جوهر رئيس القطاع الصحي بمؤسسة مصر الخير، بأن بناء الإنسان وصحته يقع ضمن أهم أولويات المؤسسة، معربة عن سعادتها البالغة لحسن التعاون بين المؤسسة وفرع الجامعة بما يخدم المرضى ويوفر مشقة السفر، كما استعرضت عددا من الخدمات التي تقدمها مؤسسة مصر الخير للمجتمع فى مختلف المجالات.



وأشاد المهندس محمد فراج مدير مكتب أسيوط بمؤسسة مصر الخير بالتعاون مع فرع الجامعة، مثمنا حسن عرض احتياجات فرع الجامعة وتذليل كافة الصعوبات الإدارية من أجل وصول تلك الخدمات للمجتع.

وفى كلمته نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة للحضور، مقدما جزيل الشكر والتقدير لبيت التمويل الكويتي ومؤسسة مصر الخير على تبرعهما بذلك الجهاز القيم الذي يخدم قطاع كبير من مرضى صعيد مصر، داعيا المولى عز وجل إلى مزيد من التعاون المستقبلي بين فرع الجامعة للوجه القبلي وبيت التمويل الكويتي ومؤسسة مصر الخير، وهو ما ينعكس دائما بالخير على جميع أفراد المجتمع.

وأكد أن الشريعة تحث على فعل الخير ووتحث على محبة أصحاب الخير وحسن التعاون معهم وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المستشفى الجامعي بأسيوط والتطور الكبير الذي يقوم به المستشفى فى خدمة مرضى صعيد مصر من كافة فئات الشعب المصري بكفاءة عالية وجودة ملموسة.

كما تم عرض فيلم تسجيلي لعمل الجهاز ومدى أهميته فى دقة وسرعة التشخيص، وهو ما لاقى استحسان السادة الحضور