موعد مباراة الأهلي السعودي ضد استقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي مع استقلال طهران الإيراني في مشوار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة.

وتقام مباراة الأهلي ضد استقلال طهران اليوم الإثنين الموافق الثاني من ديسمبر لحساب منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري  أبطال آسيا.

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موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران

وتنطلق المباراة بين الاهلي واستقلال طهران عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات اس اس سي،  أبو ظبي آسيا 2، الكأس وقناة بي إن سبورتس الآسيوية الناقلة للمباراة.
 

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