معلق مباراة أهلي جدة ضد استقلال طهران اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

معلق مباراة أهلي جدة ضد استقلال طهران اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب الملك عبد الله الرياضية مباراة اليوم التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي مع فريق استقلال طهران الإيراني.

وتلعب مباراة الأهلي ضد استقلال طهران اليوم الإثنين الموافق الثاني من ديسمبر لحساب منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري  أبطال آسيا.

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موعد مباراة الأهلي السعودي ضد استقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران

وتنطلق المباراة بين الاهلي واستقلال طهران عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران

وستكون مباراة الأهلي واستقلال طهران متاحة عبر قنوات أبو ظبي آسيا 2، قناة بي إن سبورتس الآسيوية الناقلة للمباراة.

معلق مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

وأسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى أحمد النفيسة ومشاري القرني عبر قناة اس اس سي، وسمير المعرفي عبر قناة الكاس 11.
 

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