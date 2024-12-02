وكيل أوقاف بالفيوم في جولة مرورية مفاجئة على إدارة مركز شمال لمتابعة انتظام سير العمل الدعوي والإداري

قام الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،وبصحبته الشيخ محمد عبد الكريم،عضو لجنة المتابعة بالمديرية اليوم الإثنين 2024/12/1م بالمرور المفاجئ على إدارة مركز شمال بالفيوم؛لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.



وخلال اللقاء بالعاملين،أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم على ضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد، ومتابعة الأنشطة الدعوية؛حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة لديننا ووطننا.



كما أكد على ضرورة متابعة أعمال النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد وخصوصا أسطح المساجد، وإزالة المخلفات الموجودة عليها،وكذلك إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري، ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيا، مضيفًا أن القيادة الدعوية لا بد وأن تكون مؤمنة بالرسالة التي شرفها الله تعالى بها، موجهًا بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني، ومتابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.



وخلال الزيارة أشاد معاليه بانتظام سير العمل بالإدارة وانضباطه.