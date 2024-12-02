السجن 10 أعوام لشخص بتهمة محاولة هتك عرض طفل بالمنيا

اصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمها بحبس عاطل

بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه باستدراج طفل ومحاولة هتك عرضة بالتعدي علية جنسيا، وألزمته المصاريف الجنائية.

عقدت هيئة المحكمة جلساتها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، واصدرت عدة احكام منها معاقبة "م.ش" 24 سنة، عاطل، مقيم بمركز العدوه شمال محافظة المنيا، بالسجن المشدد 10 سنوات، غيابيا، والزمته المصاريف الجنائية، لقيامة باستدراج طفل ومحاولة هتك عرضة بالتعدي علية جنسيا.

السجن لشخص بتهمة محاولة هتك عرض طفل بالمنيا

وتعود احداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من احد المواطنين بقيام عاطل، باستدراج طفلة البالغ من العمر 7 سنوات، محاولا هتك عرضة، والتعدي علية جنسيا.

وقد تمكنت قوات الاجهزة الامنية من إلقاء القبض علي المتهم، واحالة للنيابة العامة للتصرف.