إحالة المدرس بالتعدي على طالبات داخل مدرسة لمستشفى العباسية

حوادث
بوابة الفجر

قضت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة المدرس المتهم بالتعدي على طالبات داخل مدرسة أحمد زويل بالعمرانية، لجلسة 5 فبراير، وذلك لإيداع المتهم 45 يومًا في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية.


أدلت إحدى التلميذات ممن تعرضن للتحرش من المدرس، وجاءت أقوالها كالتالي: اللي حصل إن أنا كنت في المدرسة وكنت في حصة العربي والمدرس بيدرسلنا وبعد ما خلص الحصة طلع الولاد برة الفصل علشان دي كانت آخر حصة في اليوم وساب البنات في الفصل وفضل يعاكسهم ويحط إيده على أماكن حساسة على جسمي أنا والبنات اللي معانا وبعدها دخل الأولاد جوه الفصل وبعدها أهالينا جت وأخدتنا وروحنا البيت، ولما روحت بابا سألني وقالي في حاجة بتحصل معاكي في المدرسة، حكيتله وقولتله على كل اللي حصل.

محكمة جنايات الجيزة محاكمة المدرس المتهم بالتعدي على طالبات المدرس المتهم بالتعدي على طالبات

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