رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة يكرم العاملين المحالين إلى المعاش

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في ضوء توجيهات المهندس  محمد صلاح الدين مصطفي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواصل الدائم مع العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، أقام الدكتور مهندس  صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة       أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ( مصنع 18 الحربي) حفلا لتكريم العاملين المحالين إلى المعاش خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، عرفانًا وتقديرا لدورهم خلال مسيرتهم المهنية على أكمل وجه.


و خلال الاحتفال تم تقديم شهادات تقدير للعاملين المحالين للمعاش، بحضور العديد من قيادات الشركة، حيث يعد هذا التكريم تقديرا لعطائهم خلال مسيرتهم المهنية وأخلاصهم وتفانيهم في العمل.


يذكر أن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي ) تقوم بإنتاج العديد من المنتجات العسكرية من المواد الدافعة للذخائر وأخرى للمحركات الصاروخية، كما تقوم الشركة بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (بارود خراطيش الصيد، النيتروسليلوز الحبيبى الذى يستخدم فى صناعة الأحبار، النيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات، المفرقعات المستخدمة في أعمال التفجير بمشروعات التعمير وشق الطرق)؛ وتضم الشركة مجمعين صناعيين بإجمالي (30 مصنع) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة وتمتلك خبرات وقدرات تكنولوجية تمكّنها من إجراء التحاليل والاختبارات (الكيميائية ــ الفيزيائية ــ الميكانيكية ــ والتصوير الإشعاعي) لجميع الخامات المستخدمة فى الصناعة وكذلك المنتج النهائي، وكان من أهم الثمار للعاملين بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)؛ إفتتاح وحدة تركيز حمض النيتريك والكبريتيك qvf والذي يستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية منها العسكرية       والمدنية كصناعة الأسمدة والبطاريات الحامضية، كما تتميز هذه الوحدة عن غيرها بأنها تعمل على إنتاج  تلك الاحماض بتركيز عالي لا مثيل له بجمهورية مصر العربية (حامض الكبريتيك بنسبة 85%  و حامض النيتريك بنسبة 96%).

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