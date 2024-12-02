إصابة عاملين إثر سقوطهم من برج كهرباء بالمنيا

أصيب عاملين فنيين إثر سقوطهم من برج كهرباء أثناء إجراء عمليات الصيانة على الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت الاجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط عاملين فنيين من أعلى برج كهرباء على الطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا قرية زاوية الجدامي التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، أثناء إجراء عمليات الصيانة.



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من سامي ياسر محمد، 26 سنة، عبده السيد عبدالحميد، 29 سنة، فنيين كهرباء، مقيمين بمحافظة الدقهلية، نتيجة اختلال توازنهما مما ادي إلى سقوطهم من البرج الكهربائي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.