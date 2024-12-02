رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يحدث في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي تحركا عاجلا

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن ما يحدث في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي تحركًا عاجلًا.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف مساعي تقويض أونروا.

وأوضح أنه يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدف وكالة أونروا

وأكد أن مؤتمر القاهرة فرصة مناسبة لتأكيد رفضنا لاستمرار احتلال قطاع غزة.

وتابع أنه يجب تنفيذ القرارات الأممية لوقف العدوان وإدخال المساعدات.

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