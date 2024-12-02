الليلة.. نورهان تكشف عن مرضها ووصيتها وأسباب غيابها عن الفن بواحد من الناس

الفجر الفني
نورهان وعمرو الليثي
نورهان وعمرو الليثي

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الإثنين من برنامج واحد من الناس على قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة نورهان والتي قدمت أبرز المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية مثل عائلة الحاج متولي والمصراوية وسوق العصر والعصيان وليالى الحلمية وقاسم أمين، وتتلمذت على يد كبار المخرجين والنجوم.

 

نورهان

 

تفاصيل حلقة نورهان في “واحد من الناس”

 

ومن المقرر أن تكشف نورهان خلال الحلقة أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات كثيرة، وعن مرضها وخوفها على ابنها ووصيتها، وتتحدث عن عملها كمدرسة لغة إنجليزية، وعن عودتها إلى الفن مرة أخرى، وماذا حدث فى رحلتها الإنسانية بعيدا عن الفن.

 

كما تتحدث عن بدايتها الفنية وعلاقتها بالراحل نور الشريف ودورها في الحاج متولي وسوق العصر، وأقرب اصدقائها في الوسط الفني وعلاقتها بالسوشيال ميديا

 

كما تكشف عن تأسيسها مدرسة لتدريب الأطفال علي المسرح وايضًا تجربة اخراجها مسرحية للأطفال، وايضا  عن حياتها الخاصة وزواجها وابنها معاذ والتي كرست له حياتها، وعن علاقتها بوالدتها.

 

كما تتحدث عن عودتها بعد غياب لفترة كبيرة عن الفن من خلال مسلسل "هبة رجل الغراب "، والأعمال الاخري التي شاركت بها ورد فعل الجماهير والمشاهدين علي عودتها وهل تحلم بالبطولة المطلقة وهل ندمت علي الابتعاد عن الفن.

الراحل نور الشريف برنامج واحد من الناس واحد من الناس الفنانة نورهان

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