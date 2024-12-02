التأمينات: اعتبارًا من أول يناير 2025 رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني

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اللواء جمال عوض رئيس
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي


 


أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  عن رفع الحد الأدنى لأجرالإشتراك التأميني ليصبح  2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه وذلك إعتبارًا من 1/1 /2025.

 

عوض: زيادة الحد الأدني للمعاش ليصبح 1500 جنيه والأقصي 11600 جنيه


وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش  11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

وأكد عوض  على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقًا لأحكام  قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم وإستحقاق المعاش.

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيرًا علي أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100  مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التامينات التابعين لها إعتباراُ من 1/1/2025  .

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