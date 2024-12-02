انتهاء الأزمة.. الفجر الرياضي ينفرد بكواليس الصلح بين الشناوي وإمام عاشور

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتهاء أزمة الثنائي محمد الشناوي وإمام عاشور بالصلح، قبل انطلاق مران اليوم الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة.


وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إمام عاشور تقدم بالاعتذار للشناوي صباح اليوم فور وصوله للنادي، عن ما بدر منه في مباراة استاد أبيدجان الماضية، لتنتهي الأزمة بالصلح بين الثنائي.

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 كواليس الصلح بين الشناوي وإمام عاشور


وكان محمد رمضان المدير الرياضي للنادي قد قرر تغريم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه أسبوع عن المشاركة في التدريبات الجماعية.


وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبا دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد استلام امس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في المباراة المقرر لها ٧ ديسمبر المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.
 

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