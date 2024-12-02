بنظام البيع عن طريق القرعة العلنية.. نقابة المهندسين تطرح وحدات بإسكان النقابة بالقاهرة الجديدة

أخبار مصر
طارق النبراوي نقيب
طارق النبراوي نقيب المهندسين

 


تعلن النقابة العامة للمهندسين عن طرحها وحدات سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 130 مترًا إلى 185 مترًا بكومباوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، وستُجرى قرعة علنية يوم السبت 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمبنى النقابة العامة، وطرق السداد متنوعة بتسهيلات حتى 6 سنوات، على أن يتم سداد مبلغ (200 ألف جنيه) جدية دخول القرعة، ويتم تسليم الوحدة فورًا بمجرد سداد 15% مقدم الحجز ووديعة الصيانة وقيمة الجراج.


توجد الوحدات بكومباوند متكامل المرافق يضم ناديًا اجتماعيًّا و"مول تجاري" بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويتم شراء كراسة الشروط وقيمتها ألف وخمسمائة جنيه "لا تُرد" من إدارة التسويق بمقر النقابة العامة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري حتى يوم صباح السبت الموافق 14 ديسمبر.

القاهرة الجديدة العامة للمهندسين النقابة العامة للمهندسين شراء كراسة الشروط نقابة المهندسين مقدم الحجز وحدات سكنية

مواد متعلقة

نقيب المهندسين يفتتح مشروع الرعاية الصحية لعام 2025

نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها

"المهندسين" تجري قرعة علنية لتخصيص 38 تأشيرة حج هيئات المخصصة للنقابة

الأكثر قراءة

عاجل| عودة نيرة أشرف.. هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟ (فيديو وصور)

عاجل - "رسميًا" رفع الحد الأدنى والأقصى للتأمينات والمعاشات في يناير 2025

أحمد زعيم.. يعلن الخميس القادم طرح أغنيته الجديدة "حب تانى"

موعد مباراة إشبيلية ضد أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة بيراميدز بالدوري

بعد القبض عليه.. هيثم محمد يتصدر التريند

تفاصيل ضبط سائق اعتدى على سيدة بالشرقية

الهلال الأحمر الفلسطيني: الدمار لحق بكل أنحاء قطاع غزة