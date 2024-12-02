بعد القبض عليه.. هيثم محمد يتصدر التريند

تصدر اسم الفنان محمد هيثم محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعد انتشار خبر القبض عليه في شقة بمنطقة الطالبية، بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجوده هناك، رغم صدور حكم قضائي بحقه في قضية مخدرات.

تفاصيل القبض على هيثم محمد

اقتادت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية الفنان هيثم محمد وسط حراسة مشددة لسراي نيابة العمرانية والطالبية لبدء التحقيق معه عقب إلقاء القبض عليه أمس بحوزته مواد مخدرة ولهروبه من أحكام قضائية.

هروب هيثم محمد من أحكام قضائية

وأوضحت التحريات أنه تم القبض على "هيثم محمد" في عام 2015، حين كانت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة تتفقد الحالة الأمنية في الشوارع ورصدت الفنان الشاب بصحبة شخصين آخرين أثناء تعاطيهم مواد مخدرة "هيروين" داخل سيارة في مدينة بدر.

وكشفت التحريات وفحص السجل الجنائي للفنان عن أنه كان يقود سيارة في بدر قبل سنوات وضُبط أثناء تعاطيه المخدرات، وتم عرضه على النيابة التي قررت إخلاء سبيله، فيما قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، وقتها، إخلاء سبيله وصديقيه بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وفي عام 2017 حصل على حكم بالبراءة من تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة "الهيروين" من محكمة جنايات القاهرة.