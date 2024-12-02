تفاصيل تعدي طالب على زميله داخل مدرسة في أكتوبر

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باشرت النيابة العامة، التحقيق مع طالب اعتدى على زميله محدثا إصابات له في الوجه داخل مدرسة في أكتوبر

طالب يعتدي على زميله

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام طالب بإحدى المدارس بالتعدى على طالب آخر مُحدثًا إصابته بالوجه.
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/11/2024 حضر لقسم شرطة حدائق أكتوبر (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وبصحبته نجله ("طالب بإحدى المدارس" 12 سنه- مصاب بكدمات متفرقة وجرح قطعى بالوجه) وقرر بتضرره من طالب (15 سنه) بذات المدرسة لقيامه بالتعدى عليه وإحداث إصابته.
 

بإستدعاء المشكو فى حقه وبصحبته والده، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام ملزمة كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها. 

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