بعد واقعة مدينة نصر.. 13 نصيحة للحماية من تسرب الغاز

واقعة تسرب الغاز في مدينة نصر التي شهدتها محافظة القاهرة خلال الساعات الماضية تعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري.

واقعة تسرب الغاز في مدينة نصر

وتساءل الرأي العام المصري عن واقعة تسرب الغاز في مدينة نصر وذلك لمعرفة تفاصيلها وكذلك معرفة الطرق التي يمكن من خلالها الوقاية من خطورة الغاز حال حدوث أي تسريب.

وفي الساعات الأخيرة، لقى 6 أفارقة مصرعهم في منطقة مدينة نصر بالقاهرة جراء تسرب غاز داخل شقة سكنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول أفاد بورود بلاغا لشرطة النجدة تضمن تسرب غاز داخل عقار بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات إسعاف وإطفاء وتم اخطار شركة الغاز، وتبين مصرع 6 أشخاص اختناقا بالغاز، وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.



نصائح للحماية من تسرب الغاز

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها للوقاية من تسرب الغاز والحماية من أضراره حال وقوع مثل هذه الحوادث:

في حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب وعدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل، وفى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب، ويجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

يجب وضع الأسطوانة بعيدًا عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين، يجب عدم وضع أسطوانة الغاز داخل إناء من الماء الساخن، وأغلق محابس البوتاجاز والسخان ومحبس الغاز الرئيسي.

وقف استخدام أي أجهزة كهربائية من الممكن أن تحدث أي شرارة وعدم استخدام المراوح والتكييف للتهوية لو فى حال وجود رائحة للغاز.

- الاتصال بطوارئ الغاز.



كما حدد موقع "C net" الأمريكي عدة إرشادات لضمان السلامة في المنازل خلال فصل الشتاء يمكن تلخيصها في النقاط التالية: