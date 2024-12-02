حملات لضبط عربات الحنطور المخالفة بالأقصر

محافظات
بوابة الفجر




قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر،  بتنفيذ حملات مسائية مكبرة، لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوراع مدينة الأقصر، مما أسفر عن التحفظ علي عدد (2) عربة حنطور مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد رئيس مدينة الأقصر،  أن هناك تعليمات مشددة من محافظ الأقصر باتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم إرتداء الحفاضات للخيل، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة بصفة دورية منتظمة، مشيرًا لتأكيد المحافظ بالمصادرة النهائية للعربة وعدم الترخيص لها عند تكرار المخالفة.
في سياق آخر قام رئيس مدينة الأقصر بمتابعة الأماكن المخصصة لأصحاب عربات الطعام المتنقلة مشددًا بعدم التعدي على الطريق العام وعدم التأثير على الحركة المرورية وانسيابية الشارع والحفاظ على نظافة المكان بصفة مستمرة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقى الحنطور، بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشوية الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.

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