تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات في مذبحة كفر منصور

كشفت تحقيقات رجال المباحث في قضية مذبحة طوخ، بعد قتل عاطل لزوجته ووالدته ونجليه وإصابة شقيقه في منطقة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، أن المتهم ارتكب الجريمة على عدة أيام، فمذ أيام قتل زوجته وطفليه.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك منزل العائلة منذ أسبوعين لخلافات بينه وبين والدته وشقيقه المجني عليه.

فيما كشفت الأهالي والجيران عن الطريقة التي قتل بها المتهم أسرته، حيث روى البعض أنه قتلهم خنقا لوجود آثار خنق على الجثث وأسلاك، وآخرين أكدوا أنهم ماتوا خنقًا بالغاز وفي فجر أمس الاحد، عزم على قتل شقيقه ووالدته حيث أن لديه شقيق متزوج يقطن الدور العلوي واثنين آخرين لم يتزوجا منهم المجني عليه والذي يرقد حاليا بالعناية المركزة، وأخر أراد المتهم إخراجه من دائرة الانتقام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

دلت التحريات الأولية في الواقعة إلى قيام عاطل يدعى على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وابنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه في حالة خطرة بالعناية المركزة.

تولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.