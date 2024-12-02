بعد طرح البرومو بساعات قليلة.. مسلسل "ساعته وتاريخه" يتصدر التريند

الفجر الفني
مسلسل ساعته وتاريخه
مسلسل ساعته وتاريخه

تصدر اسم مسلسل “ساعته وتاريخه” تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الآونة الأخيرة، بعد طرح الشركة المنتجة لمسلسل "ساعته وتاريخه" البرومو الرسمي للمسلسل، تمهيدًا لعرضه في 5 ديسمبر الجاري، على شاشة قناة "دي إم سي" ومنصة "واتش ات".

وظهرت مايان السيد في البرومو بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، خالد أنور، مريم الجندي، أروى جودة، أحمد داش، حنان سليمان، وأحمد صيام،وغيرهم، كما كشف البرومو عن أجواء رعب وتشويق ضمن أحداث العمل.


موعد وتفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

 

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".
 

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

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