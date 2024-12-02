وكيل أوقاف الفيوم يتفقد انتظام العمل الدعوي والإداري في جولة مفاجئة بإدارة مركز شمال

قام فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، يرافقه الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية، بجولة ميدانية مفاجئة اليوم الاثنين، الموافق 2024/12/1، لإدارة مركز شمال الفيوم بهدف متابعة سير العمل وضمان انضباطه.

وخلال لقائه بالعاملين، شدد الدكتور محمود الشيمي على أهمية تكثيف الجهود في متابعة المساجد والأنشطة الدعوية، لضمان قيام المساجد بدورها الحيوي في نشر الفكر الوسطي المعتدل، بما يخدم الدين والوطن.

كما وجه فضيلته بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة في جميع المساجد، مع التركيز على تنظيف الأسطح وإزالة أي مخلفات أو مظاهر تؤثر على الشكل الحضاري للمسجد، تحت إشراف مباشر من مدير الإدارة. وأكد على أهمية أن تكون القيادة الدعوية مؤمنة برسالتها السامية التي كرمها الله بها، مع الحرص على أداء الواجبات الدعوية والوطنية بأمانة وانضباط.

كما دعا إلى متابعة الحضور والالتزام بالانضباط الوظيفي، مع الحفاظ على المظهر اللائق والسلوك القويم الذي يليق بالمهمة الدعوية.

وأشاد فضيلة الدكتور محمود الشيمي في ختام جولته بانتظام العمل في الإدارة، مثمنًا الجهود المبذولة من الجميع لضمان سير العمل بكفاءة وفاعلية.