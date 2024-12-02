موعد مباراة روما ضد أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل أتالانتا ضيفًا ثقيلًا على نظيره روما، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2024-2025.


أتالانتا ضيفا ثقيلا على روما في الكالتشيو


ويستضيف ملعب تورينو الأولمبي معقل الذئاب، المواجهة المرتقبة بين روما وأتالانتا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من بطولة الكالتشيو، تحت صافرة الحكم الدولي الإيطالي ماركو جويدا.


ويحتل أتالانتا وصافة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة من 13 مباراة بفارق أربع نقاط عن المتصدر فريق نابولي والذي يمتلك في رصيده 32 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل روما المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

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موعد مواجهة روما وأتالانتا في الكالتشيو


من المقرر، أن تقام مواجهة روما وأتالانتا، بوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.


القنوات الناقلة لمواجهة روما وأتالانتا في الكالتشيو


يمكنكم مشاهدة مواجهة روما وأتالانتا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمواجهات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لموسم 2024-2025، وتحديدًا على قناة AD sports premium1.
 

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