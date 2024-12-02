موعد مباراة إشبيلية ضد أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد إشبيلية لمواجهة قوية أمام أوساسونا، في إطار منافسات الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.


إشبيلية في مهمة صعبة أمام أوساسونا بالدوري الإسباني


ويحتضن ملعب رامون سانشيز بيزاخون، مباراة إشبيلية وأوساسونا، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من بطولة الليجا الإسبانية، تحت صافرة الحكم الدولي الإسباني خوان مارتينيز.


ويحتل أوساسونا المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

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موعد مواجهة إشبيلية وأوساسونا في الليجا


من المقرر، أن تقام مواجهة إشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني، يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.


القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وأوساسونا في الليجا


يمكنكم مشاهدة مباراة إشبيلية وأوساسونا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لموسم 2024-2025، وتحديدًا على قناة bein sports HD3.
 

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