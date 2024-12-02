‏الأسد: التصعيد في شمال سوريا محاولة "لتقسيم المنطقة وإعادة رسم خرائطها"

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال الرئيس السوري بشار ‏الأسد، إنه يعتبر أن التصعيد في شمال سوريا محاولة "لتقسيم المنطقة وإعادة رسم خرائطها".

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

الأكثر قراءة

عاجل| عودة نيرة أشرف.. هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟ (فيديو وصور)

عاجل - "رسميًا" رفع الحد الأدنى والأقصى للتأمينات والمعاشات في يناير 2025

تفاصيل ضبط سائق اعتدى على سيدة بالشرقية

أحمد زعيم.. يعلن الخميس القادم طرح أغنيته الجديدة "حب تانى"

بعد القبض عليه.. هيثم محمد يتصدر التريند

موعد مباراة إشبيلية ضد أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة بيراميدز بالدوري

الهلال الأحمر الفلسطيني: الدمار لحق بكل أنحاء قطاع غزة