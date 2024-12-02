ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بترقب محبو وعشاق الدوري الإسباني في أنحاء المعمورة، معرفة جدول ترتيب البطولة بعد نهاية اليوم الثاني من منافسات الجولة الخامسة عشر.


وشهدت الجولة الحالية من بطولة الليجا لموسم 2024-2025 مفاجآت عديدة، ويأتي أبرزها هزيمة برشلونة وسط أرضه وجمهوره، أمام لاس لماس بهدفين لهدف.


ويتبقى لقاء وحيد على نهاية الجولة الـ15 في الدوري الإسباني الممتاز، عندما يواجه إشبيلية نظيره أوساسونا على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزاخون، مساء البوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري الإسباني حتى الآن:-
1-برشلونة |34 نقطة| 15 مباراة.
2-ريال مدريد |33 نقطة| 14 مباراة.
3-أتلتيكو مدريد|32 نقطة| 15 مباراة.
4-أتلتيك بلباو|26 نقطة| 15 مباراة.
5-فياريال |26 نقطة| 14 مباراة.
6-ريال ماريوركا |24 نقطة| 15 مباراة.
7-جيرونا |22 نقطة| 15 مباراة.
8-أوساسونا |22 نقطة| 14 مباراة.
9-ريال سوسيداد |21 نقطة| 15 مباراة.
10-ريال بيتيس |20 نقطة| 15 مباراة.
11-سيلتا فيجو |18 نقطة| 15 مباراة.
12-إشبيلية |18 نقطة| 14 مباراة.
13-رايو فابيكانو |16 نقطة| 14 مباراة.
14-لاس بالماس |15 نقطة| 15 مباراة.
15-ليجانيس |15 نقطة| 15 مباراة.
16- ألافيس |14 نقطة| 15 مباراة.
17-خيتافي |13 نقطة| 15 مباراة.
18-إسبانيول |13 نقطة| 14 مباراة.
19-فالنسيا |10 نقاط| 13 مباراة.
بلد الوليد |9 نقاط| 15 مباراة.
 

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