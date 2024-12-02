لتعويض ليفاندوفسكي.. برشلونة يرصد التعاقد مع عمر مرموش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يدرس بشكل كبير التوقيع مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل حالة التراجع التي يُعاني منها البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن النادي الكتالوني يريد التعاقد مع مهاجم مميز خلال الانتقالات الصيفية، ويضع في قائمته عدة لاعبين أبرزهم هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وعمر مرموش نجم آينتراخت فرانفكورت الألماني، وجيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة.

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تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني

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تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

ويضع مسؤولي برشلونة أعينهم على الدولي المصري عمر مرموش، حيث يُعد هو الخيار الأقرب لتدعيم خط الهجوم الكتالوني، وذلك بسبب أن قيمته لن تكون مرتفعة بالنسبة للثنائي هالاند وجيوكيريس.

سجل مرموش هذا الموسم مع آينتراخت فرانفكورت 15 هدفًا (11 في الدوري الألماني، وثلاثة في الدوري الأوروبي وهدفين في كأس ألمانيا) كما قدم 11 تمريرة حاسمة.
 

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