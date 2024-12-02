مانشستر يونايتد يقتحم صفقة جديدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات جدية لحسمص فقة التعاقد مع جيوفاني كويندا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن مسؤولي النادي الإنجليزي أجروا اجتماعًا في الأيام الأخيرة مع خورخي مينديز وكيل أعمال كويندا، من أجل الحصول على خدمات نجم سبورتنج لشبونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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ويسعي مانشستر يونايتد لضم نجم لشبونة بناء على طلب من روبين أموريم مدرب الفريق الجديد والمدير الفني السابق للفريق البرتغالي والذي يعرف جديدًا امكانيات كويندا.

ويُعد كويندا من أهم المواهب البارزة في سماء الكرة العالمية، حيث يتمتع بمهارات كبيرة جعلته محل اهتمام كبار الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير بأن الشياطين الحمر مستعدين لتقديم عرض انتقال بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة التعاقد مع جيوفاني كويندا.
 

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