ريال مدريد يرصد صفقة من قلب الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعي للتعاقد مع سام بوكيما مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بولونيا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جاينلوكا دي مارزيو خبير سوق الانتقالات، أن النادي الملكي مهتم بشكل كبير بالحصول على خدمات بوكيما مدافع بولونيا في الميركاتو الصيفي.

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ويُعاني ريال مدريد على مستوي خط الدفاع بسبب الإصابات، حيث يفتقد الفريق الملكي كل من ميليتاو وكارفخال وديفيد ألابا، بالإضافة إلى تشواميني الذي يشارك أحيانًا في مركز قلب الدفاع.

وتبلغ قيمة بوكيما نحو 18 مليون يورو، وهو ما يُعد مبلغًا مناسبًا بالنسبة لإدارة ريال مدريد من أجل حسم الصفقة لصالحهم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد متخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر، إلا أن الفريق الملكي لديه مباراة مؤجلة.
 

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