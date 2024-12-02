تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع اتحاد الطلاب بتشكيله الجديد

محافظات
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الإثنين مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بتشكيله الجديد للعام الجامعي الجديد برئاسة الطالب مارتن ناصر، ونائب رئيس الاتحاد الطالب صلاح النديم، وبحضور أمناء، وأمناء مساعدين اللجان العليا الأسر، الفنية، الرياضية، الثقافية، الجوالة والخدمة العامة، الإجتماعية، العلمية

 وحضر اللقاء؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد سيد مدير وحدة العلاقات العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعدد من مسئولي الإدارات المختلفة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

 واستهل الدكتور أحمد المنشاوي لقائه؛ بتهنئة أعضاء مجلس الاتحاد على الفوز في انتخابات، والتي جرّت بشكل ديمقراطي، وجاءت نزيهة وشفافة في كل مراحلها، وعكست صورة مشرفة لجامعة أسيوط ولطلابها.

 وقال الدكتور أحمد المنشاوي- في حديث نابع من القلب لابناءه من طلاب الجامعة- إن مصر اليوم تسير بقوة وبسرعة على الطريق السريع للتنمية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولذا وجب علينا مضاعفة جهودنا وتضافرها، وتوسيع قاعدة الأنشطة الطلابية المختلفة، التي تنمي الوعي الوطني الحقيقي القائم على أسس فعلية على أرض الواقع، والنابع من السلوك، وليس الكلام.

 وأكد الدكتور المنشاوي خلال حديثه؛ على حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل؛ لاتحاد الطلاب، وتلبية طلباتهم، والتواصل المستمر، وتقديم كافة الإمكانيات المطلوبة؛ بهدف رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي، والتوسع في الأنشطة المختلفة.

 ودعا الدكتور المنشاوي ابنائه الطلاب؛ أن ينشروا الإيجابيات، بما يدعم روح التفاؤل، وعدم الإنسياق وراء الشائعات والأكاذيب والفتن، وألا يكونوا آداة إنهزامية تنشر السلبيات والإحباط، متمنيًا لهم مزيد من التقدم والتوفيق، والمزيد من النشاط والأمل.

 وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى؛ أبرز مهام مجلس اتحاد الطلاب، وهي؛ تننفيذ ومتابعة الأنشطة الطلابية، وتنسيق الخطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد، والمشاركة فى وضع خطط لتدريب وصقل المهارات الطلابية، والعمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، ومتابعة جودة الخدمات التي تقدم للطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر، والعمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

ومن جانبه؛ أعرب مارتن ناصر رئيس إتحاد طلاب جامعة أسيوط؛ عن تقديره لدعم الجامعة المستمر للطلاب على كافة المستويات، متمنيًا أن يكون مجلس اتحاد طلاب الجامعة، والكليات على ثقة طلاب الجامعة، وأن يكون خير ممثل للجامعة بكافة الأنشطة والفعاليات.

وأشاد صلاح النديم نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة؛ بالتجربة الديمقراطية لانتخابات الإتحادات الطلابية بالجامعة، والتي تمت تحت إشراف ومتابعة من إدارة الجامعة، مؤكدًا أن الإتحاد الجديد سيسعى جاهدًا ليكون حلقة وصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، من خلال طرح القضايا التي تهم الطلاب ومناقشتها وحلها؛بما يخدم العملية التعليمية، والأنشطة الطلابية

اسيوط أسيوط اليوم ألا الات الاتحا افة الاتحادات الإثنين الاجتماع افر افيه الـ الاتحاد الاجتماعي الاجتماعية الأسر الان الأنشطة الأنشطة الطلابية الب أصل التابع أحمد المنشاوي أسر اسيو إله التابعة التجربة وليس ونائب

مواد متعلقة

تشغيل جهاز منظار الجهاز الهضمي بالموجات الصوتية بالمستشفي الجامعي بأزهر أسيوط

محافظ أسيوط: إستمرار صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بمركز الغنايم

محافظ أسيوط يوجه بحملات النظافة والإستفادة من الأراضي غير المستغلة

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم ندوات توعوية بالقضايا المجتمعية

محافظ أسيوط: إزالة فورية لحالتي مخالفة بناء بحي شرق

محافظ أسيوط: تنظيم قافلة طبية بمدرسة مهرات خلاف الإعدادية بنات بمركز القوصية

محافظ أسيوط إستمرار أعمال الحفر والردم تمهيدًا لرصف طريق دير القصير شرق النيل

محافظ أسيوط يوجه بحصر الكهنة والرواكد والخردة بالمخازن وإعادة تدويرها لتعظيم الإستفادة منها
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| عودة نيرة أشرف.. هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟ (فيديو وصور)

عاجل - "رسميًا" رفع الحد الأدنى والأقصى للتأمينات والمعاشات في يناير 2025

الليلة.. نورهان تكشف عن مرضها ووصيتها وأسباب غيابها عن الفن بواحد من الناس

عاجل - الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات 2025 بعد رفع الحد الأدنى والأقصى

انطلاق برنامج "استراتيجية تنمية القيادة" لأعضاء النيابة العامة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

وزارة الثقافة تُثري الساحة الفنية بعرض ستة أفلام قصيرة في نادي سينما الأوبرا

الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تقدم أشهر أغاني جارة القمر على مسرح السامر