تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع اتحاد الطلاب بتشكيله الجديد

التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الإثنين مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بتشكيله الجديد للعام الجامعي الجديد برئاسة الطالب مارتن ناصر، ونائب رئيس الاتحاد الطالب صلاح النديم، وبحضور أمناء، وأمناء مساعدين اللجان العليا الأسر، الفنية، الرياضية، الثقافية، الجوالة والخدمة العامة، الإجتماعية، العلمية

وحضر اللقاء؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد سيد مدير وحدة العلاقات العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعدد من مسئولي الإدارات المختلفة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

واستهل الدكتور أحمد المنشاوي لقائه؛ بتهنئة أعضاء مجلس الاتحاد على الفوز في انتخابات، والتي جرّت بشكل ديمقراطي، وجاءت نزيهة وشفافة في كل مراحلها، وعكست صورة مشرفة لجامعة أسيوط ولطلابها.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي- في حديث نابع من القلب لابناءه من طلاب الجامعة- إن مصر اليوم تسير بقوة وبسرعة على الطريق السريع للتنمية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولذا وجب علينا مضاعفة جهودنا وتضافرها، وتوسيع قاعدة الأنشطة الطلابية المختلفة، التي تنمي الوعي الوطني الحقيقي القائم على أسس فعلية على أرض الواقع، والنابع من السلوك، وليس الكلام.

وأكد الدكتور المنشاوي خلال حديثه؛ على حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل؛ لاتحاد الطلاب، وتلبية طلباتهم، والتواصل المستمر، وتقديم كافة الإمكانيات المطلوبة؛ بهدف رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي، والتوسع في الأنشطة المختلفة.

ودعا الدكتور المنشاوي ابنائه الطلاب؛ أن ينشروا الإيجابيات، بما يدعم روح التفاؤل، وعدم الإنسياق وراء الشائعات والأكاذيب والفتن، وألا يكونوا آداة إنهزامية تنشر السلبيات والإحباط، متمنيًا لهم مزيد من التقدم والتوفيق، والمزيد من النشاط والأمل.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى؛ أبرز مهام مجلس اتحاد الطلاب، وهي؛ تننفيذ ومتابعة الأنشطة الطلابية، وتنسيق الخطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد، والمشاركة فى وضع خطط لتدريب وصقل المهارات الطلابية، والعمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، ومتابعة جودة الخدمات التي تقدم للطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر، والعمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

ومن جانبه؛ أعرب مارتن ناصر رئيس إتحاد طلاب جامعة أسيوط؛ عن تقديره لدعم الجامعة المستمر للطلاب على كافة المستويات، متمنيًا أن يكون مجلس اتحاد طلاب الجامعة، والكليات على ثقة طلاب الجامعة، وأن يكون خير ممثل للجامعة بكافة الأنشطة والفعاليات.

وأشاد صلاح النديم نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة؛ بالتجربة الديمقراطية لانتخابات الإتحادات الطلابية بالجامعة، والتي تمت تحت إشراف ومتابعة من إدارة الجامعة، مؤكدًا أن الإتحاد الجديد سيسعى جاهدًا ليكون حلقة وصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، من خلال طرح القضايا التي تهم الطلاب ومناقشتها وحلها؛بما يخدم العملية التعليمية، والأنشطة الطلابية