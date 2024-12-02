تشكيل الأهلي السعودي المتوقع ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي مباراة هامة وقوية مع استقلال طهران الإيراني في مشوار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة.

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران

وتنطلق المباراة بين الاهلي واستقلال طهران اليوم الاثنين عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أهلي جدة المتوقع ضد استقلال طهران

  • حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
  • الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد.
  • الوسط الدفاعي: فرانك كيسييه، زياد الجهني.
  • الوسط الهجومي: رياض محرز، فراس البريكان، جابري فيجا.
  • الهجوم: إيفان توني.
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معلق مباراة أهلي جدة ضد استقلال طهران اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

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موعد مباراة الأهلي السعودي ضد استقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران

وستنقل مباراة الأهلي واستقلال طهران اليوم عبر مجموعة قنوات اس اس سي، أبو ظبي آسيا 2، قناة بي إن سبورتس الآسيوية الناقلة للمباراة.

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