حبس عامل لاتهامه بسرقة مبلغ من داخل مسكن في الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة، بحبس عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الوحدات السكنية والتعدى على أحد قاطنيها مستخدمًا "صاعق كهربائى بالشيخ زايد

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الوحدات السكنية والتعدى على أحد قاطنيها مستخدمًا "صاعق كهربائى بالشيخ زايد

القبض على المتهم

ضبط (عامل – له معلومات جنائية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد والتعدى على أحد قاطنيها مستخدمًا "صاعق كهربائى" وإستيلائه على (هاتف محمول – مبلغ مالى)

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها – الصاعق المستخدم فى إرتكاب الواقعة).