عاجل| عودة نيرة أشرف.. هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟ (فيديو وصور)

عاد اسم نيرة أشرف لتصدر الساحة المصرية خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن تجسيد شخصية طالبة المنصورة في أحد الأعمال الفنية المصرية.

نيرة أشرف في الدراما المصرية

وانتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الأخيرة بشأن تجسيد الفنانة مايان السيد دور طالبة المنصورة نيرة أشرف في مسلسل "ساعته وتاريخه"، والذي سيعرض قريبا.

مايان السيد في مسلسل ساعته وتاريخه

وفي برومو مسلسل "ساعته وتاريخه" ظهرت مايان السيد في البرومو الرسمي للمسلسل وهي تجلس داخل أحد الأتوبيسات، تعكس ملامحها الحزن والألم، في إشارة واضحة إلى الأحداث المؤلمة التي تعرضت لها نيرة أشرف، كما ظن بعض الجمهور.

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة "dmc" ابتداءً من الخميس المقبل 5 ديسمبر 2024، حيث يعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويقدمه مواهب ونجوم برنامج "كاستنج" الذي تعرضه قناة "dmc".

غضب أسرة نيرة أشرف بعد البرومو

وبعد طرح البرومو، كتبت شروق شقيقة نيرة أشرف، منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تهديد واضح للقائمين على العمل.

وكتبت شقيقة نيرة أشرف: "معلش ممكن أفهم إزاي من غير ماتاخدو رأينا أو تكلمونا ولا هي الدينا سايبه ولا ايه على فكرة سهل جدا نرفع عليكم قضية ونوقف تصوير المسلسل ده من قبل مايبدا حتى".

منشور شقيقة نيرة أشرف

هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟

وللرد على شقيقة طالبة المنصورة، نفت الفنانة مايان السيد أن تكون تجسّد شخصية نيرة أشرف تحديدًا، ولكن شخصية شبيهة.

وأكدت مايان السيد أن دورها مستوحى من معاناة شريحة واسعة من الفتيات اللواتي تعرضن للعنف والتهديد، بهدف تسليط الضوء على قضايا اجتماعية أعم، مضيفة: لا أقدم دور نيرة أشرف، وإنما أؤدي شخصية نادية التي تمثل معاناة العديد من الفتيات اللواتي واجهن ظروفًا صعبة. الرسالة التي يقدمها العمل تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا تخص النساء بشكل عام، وليس قضية واحدة فقط.