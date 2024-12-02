تدريب 50 رائدة ريفية بمركز التدريب بشركة مياه أسيوط على أعمال السباكة المنزلية



نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد ورشة عمل للتدريب على مهارات السباكة المنزلية لعدد 50 رائدة ريفية بمراكز الفتح ومنفلوط وساحل سليم والبدارى في إطار التعاون القائم بين الشركة القابضة للمياه ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسفارة المملكة الهولندية، ووكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولنديةVNG Internayional فيما يخص مشروع تعزيز استدامة المياه في صعيد مصر والذي يتم تنفيذ أنشطته بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا بتمويل من وزارة الخارجية بالمملكة الهولندية



وتناولت الورشة شرح مبسطًا للرائدات الريفيات عن كيفية إجراء اصلاحات بأنفسهن لصنابير المياه في المنزل حفاظا على المياه من الهدر في حالة وجود أى تسريبات بالمنزل

وجاء ذلك بحضورأحمد محرز استشاري المشروع من الجانب الهولندي، والدكتورة سناء فارس المنسق الميداني في اتحاد البلديات الهولندية



وقدم المدرب نماذج عملية لاصلاح خلاطات المياه وكيفية تركيب القطع الموفرة والأهمية التى تحققها القطع الموفرة في حالة تركيبها بصنبور المياه وما تتخلله المياه من فراغات هواء لا تؤثر على ضغط المياه ولكنها تعمل على عدم إهدار المياه



وكما سعت الورشة إلى زيادة وعي الرائدات الريفيات بأهمية ترشيد استهلاك المياه حتى يحملن هذا الفكر لأبنائهم في تربيتهم وأثناء تواصلهم مع سيدات المجتمع الريفي باعتبار أن الوعي المائي محرك أساسي من محركات التنمية